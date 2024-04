O POVO News: Lula mantém "saidinhas" de presos para visitas a familiares e revolta direita

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a articulação do petista para conseguir o apoio de grupos evangélicos e católicos que atuam em presídios para tentar evitar a derrubada do veto presidencial ao PL das saidinhas. A articulação envolve ainda governadores e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 12. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz as últimas informações sobre o PL das saidinhas, sancionado pelo presidente Lula (PT). O presidente vetou apenas o trecho que impedia a saída temporária para presos que querem visitar suas famílias . A 'saidinha', como é conhecido o benefício, vale para detentos que já estão em regime semiaberto.

A edição comenta sobre a iniciativa do senador Rogério Marinho (PL-RN) em acionar a Procuradoria-Geral da República (PGR) para que o órgão investigue a reportagem produzida pelo jornalista norte-americano Michael Shellenger, intitulada "Twitter Files Brazil".

Além disso, a edição explica os desdobramentos da prisão do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Mariele Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Parlamentares classificam como "erro grave" o fato do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) ter pautado a votação no "timing errado".

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.