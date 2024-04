Twitter files: emails vazados criticam Moraes e TSE por "política de censura"

Emails internos da rede social X, antigo Twitter, foram vazados com o intuito de atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As mensagens insinuavam que a Corte estava censurando bigh techs e espionando indiscriminadamente usuários para interferir nas eleições de 2022.

Entre as mensagens, estão pedidos de informações do Ministério Público sobre casos envolvendo informações falsas sobre a pandemia de Covid-19, conteúdos retirados do ar com falsas acusações de pedofilia e pedidos do Senado durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apurou a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia.

A maioria dos emails vazados, que colocavam à prova a suposta existência de uma “política de censura” no Brasil, sequer envolvia o TSE, Moraes e as eleições. O material é atribuído a diretores e consultores jurídicos do Twitter.

Em 2022, ele vazou dados que mostrariam que políticas de moderação do Twitter nos Estados Unidos eram favoráveis ao Partido Democrata, do atual presidente norte americano, Joe Biden.

Dentre os trechos que citam Moraes e o TSE, há emails relatando que a Corte estava exigindo dados de usuários que impulsionaram hashtags solicitando a prisão do ex-presidente do tribunal e atual presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso.

Outras mensagens relatam ordens do TSE para que fossem bloqueadas as contas da deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP), por declarações contra o processo eleitoral, e do pastor André Valadão, que mentiu sobre o tribunal ter determinado que ele se retratasse sobre uma declaração feita contra Lula.

A decisão contra esse pastor, no entanto, nunca existiu. Em seguida, o pastor teve as contas bloqueadas pelo Twitter e Instagram. Tanto a decisão contra Zambelli quanto a contra Valadão foram divulgadas pela imprensa em 2022.

As informações foram publicadas nesta quarta-feira, 3, pelo jornalista e ambientalista norte-americano, Michael Shellenberger, no atual X, antigo Twitter. Na publicação, o comunicador afirma que “o Brasil está envolvido em um caso de ampla repressão da liberdade de expressão liderada pelo ministro Alexandre de Moraes”. As mensagens publicadas por Shellenberger integram o que ele chamou de "Twitter Files – Brazil".

Ele também acusa as decisões do magistrado no TSE de “ameaçarem a democracia no Brasil”. De acordo com o jornalista, o ministro pediu que o X interferisse nas publicações de membros do Congresso Nacional, bem como solicitou o acesso a detalhes pessoais de usuários, o que violaria a política da plataforma.



