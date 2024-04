Promotores pedem a Tarcísio que indique mais votado da lista tríplice para procurador-geral

A Associação Paulista do Ministério Público, que representa os promotores e procuradores de Justiça do Estado, enviou um ofício ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pedindo que ele escolha o candidato mais votado nas eleições internas para dirigir o Ministério Público de São Paulo (MPSP). Cerca de 2 mil promotores irão eleger neste sábado, 13, os nomes da lista tríplice. Cabe ao chefe do Executivo escolher o procurador-geral, independente da ordem de colocação na lista. O governador não é obrigado a nomear o primeiro. Ou seja, na prática, quem ganha a eleição não necessariamente leva o cargo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As eleições para procurador-geral de Justiça ocorrem no próximo sábado, 13, e a lista será encaminhada, no mesmo dia, ao Palácio dos Bandeirantes. O governador tem 15 dias para anunciar sua escolha.

Cinco procuradores disputam o topo da instituição - José Carlos Bonilha, Antonio Da Ponte, José Carlos Cosenzo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa e Tereza Exner. "Em nome da Associação Paulista do Ministério Público postula-se que a escolha do(a) Procurador(a)-Geral de Justiça do Estado de São Paulo recaia sobre o(a) candidato(a) mais votado(a)", diz o ofício a Tarcísio. A Associação Paulista do Ministério Público é responsável por organizar as eleições internas. A votação é eletrônica, o que permite a divulgação do resultado no mesmo dia.