Em visita à Paraíba, Bolsonaro se irrita com apoiadores por não invadirem saguão para recebê-lo

O ex-presidente se irritou porque bolsonaristas não "lutaram" pelo "direto" de permaneceram no saguão do aeroporto para a chegada dele

Em visita à Paraíba, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se irritou após apoiadores não ocuparem o saguão do aeroporto para recebê-lo. Após passar pelo Ceará, ele foi ao Estado nesta sexta-feira, 12, para lançar pré-candidaturas de aliados nas eleições municipais.

Os apoiadores de Bolsonaro não puderam aguardá-lo no saguão do Aeroporto de Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa. Conforme o jornalista Maurílio Júnior, o grupo foi orientado a sair do local por uma porta lateral.

Veja o momento: