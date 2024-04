Homem reza segurando pé de Bolsonaro: "Destravando ‘aquilo’ que colocaram"

Jair Bolsonaro (PL) tem seus pés "ungidos", no Mato Grosso Crédito: Reprodução/Internet

Viralizou, nas redes sociais, vídeo em que Jair Bolsonaro (PL) tem os pés “ungidos”. Cercado de outras pessoas, um homem reza e passa óleo na sola e no tornozelo do ex-presidente, “destravando aquilo que colocaram". "Tua palavra diz, ó Pai, que onde ele colocar a planta dos pés, ele vai prosperar”, diz um homem, passando óleo e, em seguida, segurando os pés e a perna de Bolsonaro. “Nós destravando ‘aquilo’ que colocaram no seu tornozelo”, completa. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine " /> Ao mesmo tempo, pessoas ao redor filmam e “reforçam” a reza. Um dos presentes, identificado como Reinaldo Moraes, conhecido como "Rei do Porco", aparece de camisa branca, do lado direito na gravação. Na oração, ele pede que Deus “traga o Brasil a ele [Bolsonaro] novamente”.

Entre os comentários no vídeo, pessoas disseram estar sendo preparado para “receber a tornozeleira eletrônica”, em uma eventual prisão de Bolsonaro. “Quando a igreja evangélica era séria, classificava isso como idolatria. Era pecado hediondo”, criticou outro internauta. O caso ocorreu em Mato Grosso, no último dia 8 de abril, durante visita do ex-presidente em várias cidades do estado como: Nobres, Diamantino e a capital Cuiabá. Em Cuiabá, Bolsonaro esteve no aniversário de 305 anos da cidade. Ele aproveitou a oportunidade para declarar apoio à pré-candidatura do deputado federal Abilio Brunini (PL-MT) à Prefeitura de Cuiabá.