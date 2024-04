Apoiadores de Bolsonaro denunciam furtos de celulares em evento e reclamam de 'Polícia petista'

Evento com Bolsonaro é marcado por furto de celulares e reclamações da segurança: "Polícia petista" Crédito: Samuel Setubal/ O POVO

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) marcaram presença no evento de lançamento da pré-candidatura do deputado André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza, no Ceará. Houve queixas pela insegurança. Presentes relataram o furto de pelo menos 17 aparelhos de telefone celular. Uma das denúncias partiu de uma mulher, que disse aos policiais que o seu celular havia sido furtado. Ela se referiu aos profissionais de segurança como "polícia petista". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Entraram pessoas, porque aqui ao redor é cheio de favela e tudo. Em menos de 15 minutos, 17 pessoas tiveram seu celular roubado. Quando eu virei para o lado, para avisar para uma senhora tomar cuidado, ela olhou para a bolsa dela e tinha sido roubada", relatou uma participante do evento.

"O que foi feito até agora? Nada. Não apareceu ninguém da equipe do evento. A Polícia pegou as duas mulheres que a gente reconheceu, levou e soltou. Estamos aqui todos, a mercê. Viemos ver o nosso presidente, o nosso mito Bolsonaro e ser roubada. A gente só quer nossos direitos e saber quem vai responder por isso", completou. Ao notar que a confusão estava ganhando amplitude, policiais militares foram chamados para conter a movimentação no interior do ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, onde ocorre o evento.

Ao final do ato, a Guarda Municipal prendeu um homem suspeito de cometer os furtos no evento. Ele foi levado para o 2º Distrito Policial, delegacia localizada no bairro Meireles. Na ocasião, os guardas mostraram pelo menos dois celulares que estavam com ele. Na tarde desta quinta-feira, 11, Bolsonaro desembarcou no Aeroporto Internacional Pinto Martins para participar do lançamento da pré-candidatura de André Fernandes (PL) ao Paço Municipal, em outubro. A visita tem o intuito de "fortalecer" o pré-candidato bolsonarista do segundo maior colégio eleitoral do Ceará, Coronel Aginaldo, esposo da deputada federal Carla Zambelli (PL). “Preparativos estão a todo vapor, vai ser um grande evento, no Ginásio Paulo Sarasate, e depois ele segue para Caucaia. Vamos dar visibilidade a todos os nosso candidatos, especialmente ao André em Fortaleza, mas também à Dra. Silvana em Maracanaú e ao Coronel Aginaldo na Caucaia”, afirmou Carmelo.

Aeroporto de Fortaleza recebe Bolsonaro, Cid, ministro de Lula e time do Ceará quase ao mesmo tempo O Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, recebeu na tarde desta quinta-feira, 11, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Cid Gomes (PSB), o ministro da Previdência Social do Governo Lula, Carlos Lupi (PDT) e o time do Ceará Sporting Club. O desembarque do grupo ocorreu quase simultaneamente. O primeiro a passar pelo portão do desembarque foi o senador Cid Gomes (PSB), que chegou no momento em que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aguardavam a chegada do político do PL. Ao desembarcar, Cid foi vaiado e hostilizado pelos bolsonaristas.