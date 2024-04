No Senado, Girão manda recado em inglês para Musk: "Thank you for your support"

O senador cearense Eduardo Girão (Novo) utilizou o Plenário do Senado para comentar as falas do empresário Elon Musk, crítico ao Judiciário brasileiro, em específico ao ministro Alexandre de Moraes. Em inglês, Girão agradeceu ao norte-americano, dizendo que suas ações são um “apoio à liberdade de expressão”, em um país cuja população está “com medo”.

“Uma mensagem para o Mr. Elon Musk”, começa, passando a falar em inglês: "My name is Eduardo Girão. I am a senator from Brazil, by the state of Ceara. I speak from the plenary of Senate of this country, now, to thank you for your support for free speech in Brazil (Meu nome é Eduardo Girão, sou um senador do Brasil, pelo estado do Ceará. Eu falo do Plenário do Senado deste País para agradecer ao seu apoio à liberdade de expressão no Brasil)”.