Musk x Moraes: entenda a briga que pode tirar X do ar no Brasil

Após Musk atacar Moraes, lideranças pedem regulação das plataformas Crédito: Luíza Vieira

Na manhã desta segunda-feira, 8, usuários do X, antigo Twitter, movimentaram a rede social em torno da eventual extinção da plataforma no Brasil. O imbróglio é resultado de uma fala do proprietário do X, Elon Musk, que sugeriu que os internautas utilizem um recurso chamado rede privada virtual (VPN), para ter acesso ao aplicativo caso ele seja derrubado por decisões judiciais. A ferramenta VPN permite que um usuário navegue em páginas da internet sem que o provedor de acesso consiga rastrear de qual país a conexão está sendo feita. Dessa forma, se o antigo Twitter for bloqueado no Brasil e, consequentemente, ter o acesso barrado por operadoras brasileiras, os usuários poderão entrar no X por meio da VPN.

Recentemente, Musk publicou uma série de postagens contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, cujas medidas judiciais podem resultar na proibição do X no Brasil. O dono da rede social defende a renúncia e o impeachment de Moraes sob a justificativa de que as exigências impostas pelo magistrado à plataforma “violam a legislação brasileira”. No último sábado, 6, Musk anunciou que liberaria as contas de usuários da rede que haviam sido bloqueadas por decisões judiciais. O nicho é composto por influenciadores e expoentes do bolsonarismo que foram suspensos da plataforma, como o empresário Luciano Hang, dono da Havan; o blogueiro Allan dos Santos, e Daniel Silveira, ex-deputado.

O dono do X afirma que as “multas pesadas” determinadas pelo ministro estão fazendo a rede social perder receitas no Brasil. Por esta razão, Musk ameaça fechar o escritório do X no país. Twitter Files: e-mails vazados criticam Moraes e acusam Corte de censura Neste domingo, 7, o dono do X afirmou que a empresa publicará, em breve, todos os documentos exigidos por Moraes, e constatar que os pedidos vão contra a legislação do Brasil. “Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment”, escreveu. As declarações do dono da Tesla se originam do chamado “Twitter Files Brazil”, uma referência ao vazamento de emails internos do Twitter que mostravam que os conteúdos impulsionados pela rede tinham parcialidade. O material insinuava que o Supremo Tribunal Federal estava censurando Big Techs e espionando indiscriminadamente usuários para interferir nas eleições presidenciais de 2022. A primeira parte dos relatórios foi divulgada ao final de 2022, pelo jornalista Matt Taibbi. Ele compartilhou emails internos da empresa acerca da decisão da companhia de suprimir temporariamente uma narrativa do New York Post de 2020. As alegações nunca foram constatadas.