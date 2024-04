Liberado por Musk, Allan dos Santos diz que Moraes será "sacrificado"

Foragido da Justiça, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos participou de transmissão ao vivo após ter acesso liberado no X (antigo Twitter) após autorização do dono do da plataforma, Elon Musk. Na live, o blogueiro disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, será "sacrificado pelo próprio sistema".

A transmissão aconteceu para discutir sobre o embate entre Moraes e Musk dos últimos dias. O blogueiro teve o perfil liberado pelo empresário, apesar da decisão do STF que o baniu das redes sociais em 2021.