Lula culpa extrema direita por críticas de Elon a Moraes e ao STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relacionou as críticas do bilionário Elon Musk contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes com o avanço da extrema direita. Em evento do Minha Casa, Minha Vida realizado nesta quarta-feira, 10, Lula chamou o dono do X (antigo Twitter) de "empresário americano que nunca produziu um pé de capim" no Brasil.

"O crescimento do extremismo de direita que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim neste País, ouse falar mal da Corte brasileira, dos ministros brasileiros, do povo brasileiro. Não é possível", afirmou.

Lula defendeu que os brasileiros devem brigar pela defesa da democracia e combater a "xenofobia do extremismo". "Nós temos uma coisa muito séria neste País e no mundo, que é se a gente quer viver em um regime democrático ou não quer viver num regime democrático. Se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo."