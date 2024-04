Carreata, ato para eleições e pizzaria: veja programação de Bolsonaro no Ceará

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) visitará o Ceará nesta quinta-feira, 11. Ele participa do ato de lançamento da pré-candidatura do deputado federal André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza. O evento está programado para às 17 horas no Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres.

No entanto, a visita deve se estender até a Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme antecipado pelo colunista Carlos Mazza, do O POVO, o presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, informou que o ex-mandatário "deve jantar em Caucaia, em uma pizzaria".