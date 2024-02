Após fala sobre a minuta, Bolsonaro não precisará depor novamente à PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não deverá depor uma outra vez à Polícia Federal. Segundo investigadores, novas intimações não serão necessárias tendo em vista que o ex-mandatário se manteve em silêncio durante seu depoimento oficial e todas as evidências foram coletadas por outros meios.

Segundo a PF, novas oitivas também não estão previstas. Estas se referem a ações autorizadas pela Polícia sem necessidade da palavra do juiz do inquérito (nesse caso, Alexandre de Moraes). As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Posicionamento surge após a fala do ex-presidente no ato de domingo, 25, na Avenida Paulista. Na ocasião, Bolsonaro comentou sobre a existência da minuta golpista, sobre a qual é acusado de redigir e editar. De acordo com ele, o documento se refere a um “decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenha a santa paciência”, disse.