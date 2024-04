PGR considera que ida de Bolsonaro à Embaixada da Hungria não configurou busca por asilo político

A Procuradoria entendeu que a estadia do ex-presidente não configuraria uma preparação para pedir asilo político porque a saída dele do local foi espontânea

O parecer foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última quinta-feira, 4 , mas estava em segredo de Justiça. Conforme O Globo, o documento sigiloso foi dirigido ao ministro Alexandre de Moraes , relator do caso na Corte.

Bolsonaro ficou hospedado por dois dias na Embaixada após ter o passaporte confiscado pela Polícia Federal durante investigação que apura tentativa de golpe de Estado.

A manifestação da PGR foi encaminhada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, sem recomendação de pedido de prisão contra o ex-mandatário.

No parecer, a PGR entende que a estadia de Bolsonaro não configuraria uma preparação para pedir asilo político porque a saída dele do local foi espontânea. Gonet também alegou que o ex-chefe do Executivo brasileiro não descumpriu medida cautelar imposta a ele.