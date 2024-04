Valéria Bolsonaro assume Secretaria da gestão Tarcísio

A deputada estadual Valéria Bolsonaro (PL-SP) foi nomeada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para comandar a Secretaria de Políticas para a Mulher. A indicação foi publicada nesta terça-feira, 9, no Diário Oficial do Estado. A escolha de Tarcísio pela deputada bolsonarista é vista como um gesto para manter a proximidade com o padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e também o alinhamento com a direita e o PL.

A nomeação de Valéria - que é mulher de um primo de Bolsonaro - ocorre após Sonaira Fernandes deixar a pasta. Recém-filiada ao PL, a vereadora evangélica foi exonerada na sexta-feira passada para disputar o pleito de outubro. Ela pode tentar novamente uma cadeira na Câmara Municipal ou ainda ser vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB), com apoio de Tarcísio.

No X (antigo Twitter), Valéria disse que aceitou o convite do governador para continuar o legado de Sonaira. "Agradeço a confiança, reiterando todo empenho e amor para atuar por políticas públicas às mulheres do nosso Estado", publicou ela, ontem.