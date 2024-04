Capitão Wagner diz que PT deu "tratorada" em Luizianne Lins

O candidato do PT será escolhido no dia 21 de abril e deverá enfrentar Wagner na disputa pela prefeitura de Fortaleza

Pré-candidato do União Brasil em Fortaleza, Capitão Wagner reagiu, nesta quarta-feira, 10, ao processo de escolha interna do PT, cujo candidato ele deve enfrentar em outubro. No domingo, 7, o deputado Evandro Leitão (PT) conseguiu maioria dos delegados que vão definir, no dia 21 de abril, o nome a ser indicado pelo PT para concorrer ao comando do Palácio do Bispo. A deputada federal Luizianne Lins (PT) também está na disputa.

Para Wagner, o processo do último domingo foi uma "tratorada" e questionou falas de apoiadores de Evandro que celebraram o resultado. "E essa tratorada na @LuizianneLinsPT no processo de escolha do PT em Fortaleza? O encontro será dia 21/04 e já estão comemorando a vitória do outro nome", afirmou em publicação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Militantes dizem que compraram gente do núcleo duro da lôra e que se o processo continuar nesse formato, vão seguir outro rumo", apontou ainda. A possibilidade de deixar o partido foi levantado por Luizianne ao comentar sobre a expectativa do processo. Ela não confirmou se apoiará uma candidatura caso não seja eleita na disputa interna da sigla. Segundo ela, “tudo vai depender de como vai se dar o processo”.