Sancionado reajuste salarial de 4,62% aos servidores municipais de Fortaleza

Foi sancionado, nesta terça-feira, 9, o reajuste salarial de 4,62% aos servidores municipais de Fortaleza. A medida foi aprovada pelo prefeito José Sarto (PDT) e consiste em uma revisão dos salários seguindo a reposição da inflação de 2023, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Na folha do próximo mês, de abril — paga em maio, será implantado um aumento de 3,62%, retroagindo até janeiro. A partir da folha de junho, para em julho, será aumentado um ponto percentual, totalizando em 4,62%. O impacto anual projetado é de R$ 215 milhões.

Além do salário, houve aumento de 8% no vale-alimentação, totalizando R$ 16,20. O reajuste já ocorre no pagamento da próxima folha. Nesse caso, o impacto anual deverá ser de R$ 6,7 milhões, direcionado a mais de 12 mil servidores.