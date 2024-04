Julgamento de Sergio Moro: relator vota contra cassação do mandato

Senador Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O relator do processo de cassação do senador Sergio Moro (União Brasil), desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, votou pela improcedência da ação. Ele entendeu que as acusações não procedem e que o cargo do parlamentar deve ser mantido. O processo começou a ser julgado nesta segunda-feira, 1º, a partir das 14 horas, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em Curitiba. O segundo desembargador a votar, José Rodrigo Sade, pediu vistas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com três datas reservadas, o processo terá continuidade na sessão da próxima quarta-feira, 3. Uma terceira sessão está marcada para a segunda-feira, 8.

Os partidos o acusam de ter causado "desequilíbrio" nas eleições de 2022 por, supostamente, sua candidatura ter sido beneficiada durante o período em que foi pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos. Em março de 2022, o ex-juiz migrou para o União Brasil, onde tentou disputar uma vaga de deputado federal por São Paulo. Contudo, a Justiça Eleitoral barrou sua troca de domicílio, de Curitiba para a capital paulista. Moro, então, lançou-se candidato a senador pelo Paraná, sendo eleito com mais de 1,9 milhão de votos. O processo aponta que tanto os gastos como a estrutura da pré-campanha à presidente do Brasil foram "desproporcionais" e renderam ao então candidato uma vantagem decisiva sobre os demais postulantes ao Senado do Paraná. Além disso, o total dos investimentos realizados durante as pré-campanhas, combinado com os custos incorridos na candidatura ao Senado, excederia o limite estabelecido. O Ministério Público Eleitoral (MPE), em dezembro de 2023, emitiu parecer que defende a perda de mandato de Moro e a inelegibilidade até 2030. Ao todo, o TRE-PR é composto por sete magistrados. Com quatro votos a favor da condenação, Moro será cassado. A perda do mandato, no entanto, não é imediata. O caso seguirá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que dará o veredito sobre a punição ao ex-juiz.