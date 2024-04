O POVO News: PL de Bolsonaro e PT de Lula se unem pela cassação de Moro; começa julgamento

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 1º. Com apresentação dos jornalista Rachel Gomes e Ítalo Coriolano, o programa traz todos os detalhes do início do julgamento do senador Sergio Moro (União Brasil) no Tribunal Regional do Paraná (TRE-PR) por acusações de abuso de poder econômico e caixa dois na pré-campanha.

O PL de Bolsonaro e o PT, partido do presidente Lula, estão juntos no pedido de cassação de Moro. As siglas alegaram que o parlamentar obteve vantagem financeira e ultrapassou o limite de gastos. Moro começou a pré-campanha na disputa à Presidência pelo Podemos, mas trocou de rumo e partido: migrou para o União Brasil e resolveu disputar o Senado Federal.

