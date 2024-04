Entenda por que Sergio Moro pode ter o mandato cassado em julgamento do TRE-PR

FORTALEZA-CE, BRASIL, 24-11-2023: Sergio Moro. Partido Novo. Palestra de Romeu Zemo, governador de Minas Gerais, com presença de Sergio Moro e Eduardo Girão. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Começa nesta segunda-feira, 1º, o julgamento do processo que pode cassar o mandato do senador Sergio Moro (União Brasil). O ex-juiz federal, responsável pelas condenações em primeira instância da operação Lava Jato, é acusado de ter gerado desequilíbrio no processo eleitoral do estado do Paraná ao concorrer ao Congresso Nacional com a visibilidade e a estrutura próprias de quem foi pré-candidato a presidente da República. Se Moro perder o mandato, toda a chapa com a qual se elegeu será prejudicada, com primeiro e segundo suplente: Luis Felipe Cunha, advogado, e Ricardo Guedes, empresário, respectivamente. Eleição suplementar será convocada, de modo que alguns nomes já são cogitados para a vaga. Mais informações ao vivo: A nova eleição seria considerada extensão da disputa de 2022, que antagonizou as candidaturas do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Pelo lado de Lula, são os casos dos deputados federais Gleisi Hoffmann — ex-senadora — e Zeca Dirceu. Ex-governador do Paraná, Roberto Requião também é tido como possibilidade, embora tenha saído do PT e demarque diferenças entre o que entende como ideal e o terceiro governo de Lula.