Caso Robinho: Zambelli aciona MPF para que Janja seja investigada por suposta interferência

Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) e a primeira-dama Janja Crédito: Paulo Sergio/Câmara dos Deputados e Claudio Kbene/PR

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) acionou o Ministério Público Federal (MPF) contra a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, por suposta interferência no caso do ex-jogador Robinho, condenado por estupro. “Entramos no MPF ontem, com notícia-crime e consequente requerimento de abertura de investigação contra Janja pela possibilidade dela ter incorrido nos crimes de coação no curso do processo e tráfico de influência, segundo denúncia veiculada pela imprensa”, escreveu a parlamentar na rede social X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 1º. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entramos no MPF ontem, com notícia-crime e consequente requerimento de abertura de investigação contra Janja pela possibilidade dela ter incorrido nos crimes de coação no curso do processo e tráfico de influência, segundo denúncia veiculada pela imprensa: https://t.co/F9AT7YhXid pic.twitter.com/9sjz3KaEso