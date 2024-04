Presidente do STJ assina decisão que autoriza prisão de Robinho

A juíza Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assinou, nesta quinta-feira (21), o documento que autoriza a prisão do ex-jogador Robinho, condenado em última instância na Itália em 2022 a nove anos de prisão por estupro coletivo. Paralelamente, Robinho recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar que seja preso. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Na quarta-feira, nove magistrados do STJ votaram a favor de que o ex-atacante cumpra no Brasil a sentença ditada pela Justiça italiana pelo estupro de uma jovem em 2013, quando atuava no Milan.

Cabe à Justiça Federal de Santos, onde vive Robinho, emitir o mandado de prisão, cumprindo a decisão do STJ. Como já havia anunciado, a defesa de Robinho apresentou, durante a noite, um recurso de "habeas corpus" ao STF para que sua pena seja suspensa até que se esgotem as possibilidades de recurso. A aprovação ou rejeição desta apelação deve ser decidida ainda esta quinta pelo ministro do Supremo Luiz Fux, informou a assessoria do tribunal.

"A ordem de prisão só deixará de existir se o STF conceder uma medida cautelar. Caso contrário, ele será detido", explicou à AFP o advogado criminalista Leonardo Pantaleão. Robinho foi condenado na Itália em 2017 pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa que comemorava seu 23º aniversário em uma boate de Milão. A sentença foi ratificada em 2022. Ele defende sua inocência e alega que a relação foi consentida. Desde a manhã desta quinta-feira, jornalistas aguardam em frente à sua segunda casa no luxuoso condomínio Jardim Acapulco, no Guarujá, litoral de São Paulo, diante da possibilidade de que esteja no local e seja detido.

Segundo um segurança do condomínio e um corretor imobiliário do local, Robinho mora em uma cidade perto de Santos e tem o hábito de ir à residência de luxo "uma ou duas vezes por mês". Outros jogadores têm casas neste complexo residencial, como Neymar e o jogador do Paris Saint-Germain Marquinhos, de acordo com pessoas que não quiseram ser identificadas. Como o Brasil proíbe a extradição de seus cidadãos em sua Constituição, a Justiça italiana solicitou no ano passado a execução da pena com base em uma lei brasileira que a permite desde 2017.