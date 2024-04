André Fernandes denuncia à PF ato de vandalismo em escritório político

Deputado federal André Fernandes (PL) no 4ª Distrito Policial da Polícia Civil, em Fortaleza Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

O pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PL, deputado federal André Fernandes, ingressou com uma notícia-crime na Polícia Federal sobre o ato de vandalismo realizado pelo Levante Popular da Juventude no seu escritório político na madrugada desta segunda-feira, 1°. A informação foi divulgada nas redes sociais. Em entrevista coletiva realizada na sede do 4º Distrito Policial, em Fortaleza, o deputado antecipou a iniciativa à imprensa. "Se tiver crime eleitoral, como nos consta que aparenta ter, já que na própria publicação desses grupos, [que] postaram em colab e disseram que uma das motivações por esses atos é que estão se consolidando como nome alternativo à Prefeitura de Fortaleza, isso configura um crime eleitoral. Então, nesse caso, sim, a Polícia Federal tem que ser instigada, tem que ser provocada e tem que investigar", disse após prestar queixa na delegacia. Além de ter o escritório político vandalizado, um boneco com o rosto do deputado foi queimado pelo movimento. Mesmo diante das circunstâncias, o parlamentar garantiu que o ato não o tira da disputa eleitoral pelo Paço da capital cearense. "Eu não [me] sinto ameaçado. De fato, isso não me deixa com medo. Não me deixa fora do jogo, pelo contrário".

LEIA TAMBÉM | André Fernandes é alvo de protesto e boneco de deputado é queimado: "Grupo de criminosos" Fernandes lamentou a relação do grupo com figuras públicas do PT. “Eu acho no mínimo estranho que esse perfil oficial tenha autoridades públicas como seguidores. Eu estou falando do governador Elmano de Freitas, da pré-candidata a prefeita de Fortaleza Luizianne Lins, [do pré-candidato em Caucaia Waldemir] Catanho, do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra)”. Na oportunidade, o deputado informou ainda que levou o caso ao secretário estadual da Segurança Pública, Samuel Elânio, e ao presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira (PP).

“Porque isso não é só ao deputado André Fernandes. Se está fazendo isso no gabinete parlamentar, também está atacando a instituição Câmara dos Deputados, o parlamento brasileiro. E eu espero que não saiam impunes”. Segundo Fernandes, o local do protesto é uma extensão do seu gabinete de Brasília, em Fortaleza. Veja o momento O movimento Levante Popular da Juventude realizou atos de vandalismo pichando o comitê do deputado federal André Fernandes com a palavra "golpista" e queimou um boneco com o seu rosto na madrugada desta segunda-feira, 1.



O diretório estadual do PL emitiu nota de repudio ao protesto realizado contra o deputado André Fernandes. "Ao ameaçar e violar a imagem do deputado federal mais votado do Ceará em 2022, o bando criminoso revela uma fúria autoritária e persecutória, distinta da esperada por quem, supostamente, defende a democracia", consta em trecho da nota. Além disso, o partido "presta solidariedade ao deputado" e afirma que "as autoridades devem agir para identificar os autores, de forma que, além de denunciados e punidos, possam reparar os danos causados ao patrimônio". Confira nota na íntegra: