Lira passa feriado em praia do Ceará com familiares, deputados e ministro

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, passa o feriado de sexta-feira santa em praia no Ceará Crédito: Reprodução/Instagram: Júnior Mano

Presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) passa o feriado de Semana Santa na Praia do Cumbuco, no município de Caucaia, distante 30 km de Fortaleza, no Ceará. Ele tem a companhia de políticos do centrão. O POVO apurou que Arthur Lira chegou na tarde de quinta-feira, 28, e está em casa no Cumbuco, acompanhado do presidente do União Brasil, Antônio Rueda, do ministro das Comunicações, Juscelino Filho e outros parlamentares e familiares. O deputado cearense Moses Rodrigues (União Brasil) também acompanha o grupo.