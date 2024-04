Domingos e Chiquinho Brazão são transferidos de penitenciária

Além dos Brazão, estava no Complexo Penitenciário da Papuda de Brasília o delegado Rivaldo Barbosa, acusado de ajudar no planejamento da morte de Marielle e Anderson. Este segue lá, não tendo sido transferido.

A penitenciária para qual Chiquinho foi transferido é a mesma onde está Ronnie Lessa, suposto atirador que executou o crime. Lessa teria sido o responsável ainda por apontar os mandantes, por meio de seu acordo de delação premiada. Ele foi preso em 2020.

Domingos é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e Chiquinho é deputado federal. Ambos, além de Rivaldo Barbosa, foram presos pela Polícia Federal no último domingo, 24. Os suspeitos negam envolvimento com o assassinato da vereadora e do motorista.