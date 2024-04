Precatórios do Fundef: pagamento da 3ª parcela aos professores do Ceará é suspenso

Recebem precatórios do Fundef professores que estiveram na rede estadual entre agosto de 1998 e dezembro de 2006 Crédito: FERNANDA BARROS

O pagamento da terceira parcela do precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) aos professores da rede estadual do Ceará foi suspenso. A informação foi divulgada em nota, nesta quinta-feira, 28, pela Secretaria de Educação (Seduc) e do Planejamento e Gestão (Seplag). As pastas informaram que por "questões técnicas" não será possível efetuar o pagamento previsto para o dia 1º de abril. Os precatórios seriam lançados na folha de pagamento deste mês. Ainda no comunicado, os órgãos informaram que "estão trabalhando para que o pagamento seja realizado o mais breve possível". Não foi divulgada uma nova data para o pagamento até o momento.