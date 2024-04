O POVO News: Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria em Brasília após operação da PF

Programa O POVO News desta segunda-feira, 25, destaca a estadia de Bolsonaro na Embaixada da Hungria em Brasília após operação da PF Crédito: O POVO

A semana começa com mais uma edição do programa O POVO News. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes, o encontro desta segunda-feira, 25, traz as últimas informações sobre a estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Embaixada da Hungria em Brasília, após ter seu passaporte confiscado pela Polícia Federal. Assista ao vivo: Após a situação vir à tona na imprensa, o ex-mandatário admitiu ter permanecido no local por dois dias. Nesse período, ele foi servido pelo embaixador do país no Brasil, Niklós Halmai, e sua equipe.