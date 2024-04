Após operação da PF sobre golpe, Bolsonaro foi à Embaixada da Hungria e dormiu lá; veja

Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria após seu passaporte ser confiscado pela PF durante operação que investiga tentativa de golpe de Estado Crédito: Reprodução/The New York Times

Por estar legalmente fora do alcance de autoridades nacionais, o ex-presidente não pode ser preso em uma embaixada estrangeira. A movimentação dele nesse episódio supõe tentativa de aproximar sua amizade com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, líder de extrema direita, visando escapar da Justiça brasileira. Ao Times, um funcionário da embaixada, que não foi identificado, confirmou o plano de receber Bolsonaro. Já o advogado de defesa não quis se manifestar sobre a situação. A embaixada também não respondeu. Veja Após operação da PF sobre tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro se escondeu na Embaixada da Hungria, em Brasília. De acordo com imagens de câmeras de segurança obtidas pelo The New Work Times, ele passou dois dias no local. Confira!



— Jogo Político (@jogopolitico) March 25, 2024 Bolsonaro e Orban A relação do ex-chefe do Executivo brasileiro e do primeiro-ministro da Hungria é próxima há anos. Em 2022, Bolsonaro chegou a chamá-lo de "irmão". Na posse de Javir Milei como presidente da Argentina, Orban retribuiu o comentário chamando o ex-presidente de "herói". Após a operação de 8 de fevereiro, o líder postou uma mensagem de apoio a Bolsonaro, classificando-o como "um patriota honesto" e pedindo para ele "continuar lutando". Siga o canal de Política do O POVO no WhatsApp Cronologia da estadia Depois de convocar apoiadores para ato na Av. Paulista, em 12 de fevereiro, Bolsonaro foi à Embaixada da Hungria. As imagens das câmeras de segurança mostram o embaixador do país no Brasil, Miklós Halmai, andando enquanto digita no celular. Na época, o espaço estava praticamente vazio por conta do Carnaval. No mesmo dia, às 21h34min, um carro preto apareceu no portão da embaixada e teve o acesso liberado por Halmai. Do veículo, saíram Bolsonaro e dois seguranças. Eles foram conduzidos para dentro pelo embaixador. Os quatro entraram no elevador em seguida.