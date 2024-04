Camilo e deputado discutem com gritos, murro na mesa e chegam perto de confronto físico

O relator do Novo Ensino Médio, Mendonça Filho, queixou-se a interlocutores, conforme colunista, da "intransigência" de Camilo, que atribui a razões pessoais

Reunião nessa segunda-feira, 18, na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), teria registrado alta tensão, até mesmo com socos na mesa.

Conforme a colunista Roseann Kennedy, do Estadão, o ministro Camilo Santana (Educação) e o deputado federal Mendonça Filho (União Brasil-PE), chegaram perto de brigarem fisicamente. A pauta da reunião era a proposta do governo de reforma do Ensino Médio, da qual Mendonça é relator.



“Tenho respeito pelo ministro, nossas diferenças são ideológicas sobre educação e o jogo está zerado”, disse o parlamentar ao Estadão. Ele não negou a discussão.