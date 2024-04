Camilo publica vídeo correndo em Brasília: "Seguindo o exemplo do presidente"

Publicação ocorre no dia em que a matéria do Novo Ensino Médio será votada na Câmara dos Deputados. Lula havia viralizado com vídeo semelhante

O ministro da Educação, Camilo Santana , iniciou esta quarta-feira, 20, praticando academia e caminhada por Brasília, conforme compartilhou nas redes sociais. Em vídeo, ele diz seguir o exemplo do presidente Lula (PT) , que elogiou como alguém “firme e forte, preparado para comandar este País”. O dia de hoje, em especial, deverá ser crucial para a pasta de Camilo pois contará com a votação do Novo Ensino Médio , na Câmara dos Deputados.

A “dica” se refere a uma filmagem que Lula publicou essa semana, na qual incentivava a realização de exercícios, durante uma caminhada nos entornos do Palácio do Alvorada. A gravação viralizou nas redes sociais, por mostrar o presidente descontraído, vestindo roupas esportivas com o brasão do Corinthians.

Votação do NEM deve ocorrer nesta quarta-feira na Câmara

A Câmara dos Deputados votará hoje o novo projeto do Novo Ensino Médio. Sessão ocorre após divergências entre o MEC e o relator da proposta, deputado federal Mendonça Filho. Enquanto a pasta queria 2,4 mil horas de carga horária de ensino básico, o deputado insistia em manter 2,1 mil horas no parecer.

Essa diferença teria feito com que Camilo e Mendonça chegassem a quase brigar fisicamente. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, durante reunião na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), os ânimos se exaltaram, chegando a haver, inclusive, socos na mesa. Apesar disso, o acordo foi firmado, no dia seguinte, com vitória do defendido pelo ministro da Educação.

Além da nova carga horária, o NEM contará com cinco itinerários: Ciências da Natureza e suas tecnologias; Linguagens e suas tecnologias; Ciências Humanas e Sociais aplicadas; Matemáticas e suas tecnologias; e Formação Técnica e Profissional.

A formação básica será de 2,4 mil horas para 4 desses itinerários, com 600 horas complementares de estudo. Apenas Cursos Técnicos e Profissionais podem oferecer 1,8 mil horas de formação principal.