Líder do PT, De Assis Diniz apresenta projeto oficializando feriado de São José

O dia de São José, comemorado em 19 de março, é tido pelos cearenses como feriado. No entanto, a data não é regularizada como feriado religioso no Estado. Pensando nisso, o deputado estadual De Assis Diniz (PT) protocolou um projeto de Lei que oficializa o feriado.

Na proposta, apresentada nesta quarta-feira, 20, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o parlamentar justifica que “fica considerado feriado religioso no Estado do Ceará, para fins do que dispõe a Lei Federal n. 9.093, de 12 de setembro de 1995, a data de 19 de março, Dia de São José, Padroeiro do Ceará”.

De acordo com o deputado, o padroeiro do Ceará é uma “figura central na fé católica e na cultura cearense, tem sua devoção desde a fundação da Capela de São José de Ribamar em 1603, a primeira do Ceará. Sua festa é marcada por missas, romarias, festejos e demonstrações de fé”, defende.