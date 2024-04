Lula alimenta peixes no Alvorada com regata e bermuda vermelhas em dia de festa do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na beira do espelho d’água em frente ao Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira, 20. Vestindo regata e bermuda vermelhas, o chefe do Executivo alimentou os peixes do lago da residência oficial da Presidência da República após uma caminhada ao redor do imóvel. O presidente usa o traje vermelho no dia em que o PT fará uma festa para comemorar os 44 anos da legenda, criada em 10 de fevereiro de 1980. O evento ocorre a partir das 20h no Setor de Clubes Esportivos Sul, em Brasília. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desde setembro do ano passado, quando fez cirurgias no quadril e nas pálpebras, Lula retoma o ritmo das atividades físicas. Na tarde desta terça-feira, 19, o presidente compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece correndo no Alvorada.

No início do mandato do petista, o espelho d’água do Alvorada foi motivo de uma discordância entre a nova gestão e o governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Michelle Bolsonaro, ex-residente do Alvorada enquanto primeira-dama do País, afirmou que os peixes do local haviam morrido após uma operação de limpeza do governo Lula. A Secretaria de Comunicação Social (Secom) rebateu Michelle, afirmando que a limpeza que causou a morte das carpas, na verdade, foi autorizada e iniciada durante o mandato de Bolsonaro. Segundo a Secretaria, a limpeza no lago foi autorizada em dezembro de 2022 por Francisco de Assis Lima Castelo Branco, então coordenador-geral de Administração das Residências Oficiais. A operação de limpeza começou no dia 27 de dezembro e terminou em 2 de janeiro de 2023. "Francisco ordenou a retirada integral da água do espelho d’água para que fosse realizada a limpeza do local e a retirada de objetos", afirmou o governo Lula. "Nesse contexto, a maioria das carpas que viviam ali acabaram morrendo em função da baixa oxigenação da água e também por causa do transporte para colocação no reservatório secundário."