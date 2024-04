Viúva de Marielle critica pronunciamento de Lewandowski sobre homologação da delação de Lessa

A vereadora do Rio de Janeiro Monica Benício (Psol-RJ), viúva de Marielle Franco, criticou o pronunciamento do ministro da Justiça, Ricardo Lewandwski, sobre a homologação da delação premiada do ex-policial Ronnie Lessa, apontado como o autor da execução da parlamentar e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Pelas redes sociais, Monica afirmou que a declaração do ministro "em nada colabora" e "apenas aumenta as especulações e uma disputa de protagonismo político que não honram as duas pessoas assassinadas".

Segundo Monica, Lewandowski transformou os fatos do caso "num espetáculo" e criticou a falta de respostas concretas sobre quem mandou Marielle e Anderson.

"Transformar os fatos deste caso num espetáculo já virou prática corriqueira de diversos veículos de imprensa, contra a qual tenho lutado duramente. O que me causou surpresa, realmente, foi ver um Ministro de Estado agir do mesmo modo, em especial, com o fechamento vazio de seu pronunciamento, ao dizer 'brevemente pensamos que teremos resultados concretos'. Queremos respostas concretas", escreveu a parlamentar em um post no X (antigo Twitter).