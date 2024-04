Saiba o que abre e o que fecha em Fortaleza no feriado de São José, nesta terça-feira, 19

Saiba o que abre e fecha em Fortaleza no feriado no feriado de São José Crédito: Samuel Setubal/Especial para O Povo

Nesta terça-feira, 19 de março , é comemorado o Dia de São José , padroeiro do Estado do Ceará. A data é feriado estadual, mas não deve influenciar no funcionamento de shoppings e supermercados de Fortaleza. Confira o que abre e o que fecha na Capital: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Postos de combustível

De acordo com o Sindicato Estadual dos Derivados de Petróleo (Sindipostos-CE), os postos de combustíveis funcionarão normalmente em todo o estado no feriado do Dia de São José.

Cagece

A operação da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) ficará de plantão durante o feriado de São José, 19, para manutenção das redes de água e esgoto de Fortaleza e interior do Ceará. As lojas e centros de atendimento serão fechados e os atendimentos presenciais serão retomados na quarta-feira, dia 20. Lojas e comércios

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), durante o feriado, algumas lojas podem optar por não funcionar ou ter horário de funcionamento reduzido, dependendo da decisão dos empresários. As lojas dos shopping centers funcionarão normalmente, das 10h às 22h. Metrô e VLTs

Os metrôs e VLTs terão algumas alterações em seus horários de funcionamento. As linhas Sul, Oeste e Nordeste terão operações especiais no dia 19 de março.

As linhas que atendem Fortaleza e Região Metropolitana começam a operar em horário normal e encerram as atividades mais cedo. LINHA SUL: Funcionará das 5h30 às 19h, com intervalos de 30 minutos entre as viagens, em todas as estações. LINHA NORDESTE: Funcionará das 5h30 às 18h, com intervalos de 37 minutos entre as viagens, em todas as estações. LINHA OESTE: Saindo da estação Caucaia nos seguintes horários: 05h30, 07h00, 08h30, 10h15, 11h45, 13h30, 15h00 e 16h45. Saídas da estação Moura Brasil: 06h15, 07h45, 09h30, 11h, 12h30, 14h15, 16h e 17h30. Farmácias e drogarias

Por ser considerada atividade essencial, farmácias e drogarias poderão funcionar normalmente aos sábados, domingos e feriados. Supermercado

Segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), durante o feriado de São José, o horário de funcionamento dos supermercados permanece normal.

Shoppings Iguatemi Bosque

Shopping Iguatemi Bosque funcionará em horário normal no feriado do Dia de São José. Lojas, quiosques, restaurantes, supermercados, espaços de lazer e cinemas continuarão com fluxo normal de atendimento. Apenas serviços como Polícia Federal e Detran não funcionam no período. Shoppings RioMar em Fortaleza

Os shoppings RioMar Kennedy e RioMar Papicu funcionarão normalmente no feriado de amanhã, dia 19. As lojas, quiosques e praça de alimentação funcionarão das 10h às 22h, e os pontos de distribuição pública estarão fechados. Parangaba Shopping

O Parangaba Shopping funcionará normalmente durante o feriado. Lojas, quiosques, praça de alimentação e lazer com horário de funcionamento das 10h às 22h. Permanecendo fechado para Cagece e TRE.