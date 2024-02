Bolsonaro na Av. Paulista: Cearenses marcam presença em ato; Wagner e Girão não foram

Entre os deputados cearenses presentes estiveram André Fernandes (federal) e Carmelo Neto (estadual), ambos do PL e principais nomes ligados a Bolsonaro no Ceará. Entre as ausências estavam o ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil) e o senador Eduardo Girão (Novo). Veja abaixo os políticos cearenses que foram e os que não foram.

O ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ocorrido na tarde do último domingo, 25, reuniu apoiadores, parlamentares e lideranças políticas na Avenida Paulista, em São Paulo. Políticos cearenses que mantêm relações umbilicais com o ex-mandatário participaram do evento , enquanto outros nomes, que já foram ou são próximos em menor escala, não estiveram presentes durante o ato bolsonarista.

Políticos cearenses

Deputado federal André Fernandes - Compareceu Deputado estadual Carmelo Neto - Compareceu Deputado federal Dr. Jaziel - Compareceu Vereadora de Fortaleza Priscila Costa - Compareceu Pré-candidato a prefeito de Caucaia Coronel Aginaldo - Compareceu Ex-deputado federal Capitão Wagner - Não foi Senador Eduardo Girão - Não foi Deputada federal Dayany do Capitão - Não foi Deputada estadual Dra Silvana - Não foi Deputado estadual Alcides Fernandes - Não foi Vereador de Fortaleza Inspetor Alberto - Não foi



A ausência de Wagner e Girão é simbólica, por se tratarem das últimas candidaturas majoritárias com ligação a Bolsonaro no Ceará. O capitão foi apoiado por Bolsonaro em 2022, na disputa pelo governo do Ceará, e retribuiu no segundo turno em que Bolsonaro disputava a Presidência contra o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Girão, eleito senador em 2018, chegou a apoiar Bolsonaro na reta final da campanha. Embora tenha admitido “divergências” com o então candidato à época, disse que o apoiaria.

Wagner não justificou a ausência. Já no caso de Girão, O POVO apurou que o senador estava envolvido com a organização de sessão que debate, nesta segunda-feira, 26, a obrigatoriedade da aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças. O requerimento para a realização da sessão do debate temático é de autoria de Girão, que defendeu “amplo debate acerca da vacinação infantil, bem como esclarecimentos acerca de riscos e possíveis danos, que, muitas vezes, ainda são desconhecidos”.

Dentre os outros nomes do Ceará que estiveram na capital paulista para apoiar Bolsonaro. O deputado federal Dr. Jaziel (PL) gravou uma transmissão ao vivo direto do local. A vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL) e o Coronel Aginaldo (PL), pré-candidato a prefeito de Caucaia e marido da deputada federal Carla Zambelli (PL), também fizeram postagens nas redes sociais mostrando o ambiente antes do ato.

Entre outros ausentes, estava a deputada estadual Dra. Silvana (PL), esposa de Dr. Jaziel não compareceu devido a um procedimento cirúrgico feito dias antes. Outros nomes como o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) e o vereador Inspetor Alberto (PL) não foram. O Inspetor Alberto justificou a ausência devido a uma questão familiar que o impossibilitou de viajar. “Tinha todas as condições para ir, mas com esse problema não deu”, disse.