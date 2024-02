Bolsonaro e outros 23 investigados por tentativa de golpe prestam depoimento à PF; veja a lista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 23 investigados por tentativa de golpe de Estado prestarão esclarecimentos à Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 22. A corporação marcou as oitivas para que os alvos da Operação Tempus Veritatis esclareçam às autoridades o que sabem sobre a trama que pretendia abolir o Estado Democrático de Direito no País após as eleições de 2022. Os depoimentos estão previstos para as 14h30 e serão simultâneos, para que os investigados não mantenham comunicação entre eles e não combinem versões. Dos 23 depoimentos, 14 estão marcados para Brasília, onde fica a sede da corporação, incluindo o do ex-presidente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Também ocorrerão depoimentos em outras cidades, nas superintendências da PF no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, no Espírito Santo e no Ceará.

A PF espera que Bolsonaro se manifeste a respeito de conversas recuperadas nos celulares do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, e do general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante do Exército. As mensagens sugerem que o ex-presidente ajudou a redigir e a editar uma minuta golpista. O ex-presidente, no entanto, já disse ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ficará em silêncio durante a oitiva. Outros investigados podem, se assim desejarem, recorrerem ao mesmo direito. Ex-ministros e aliados de Bolsonaro serão ouvidos Além de Bolsonaro, ex-ministros de sua gestão estão na relação de depoentes desta quinta-feira, como Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Anderson Torres, ex-titular da Justiça, e Walter Braga Netto, ex-ministro-chefe da Casa Civil que já foi titular da Defesa e integrou a chapa à reeleição de Bolsonaro em 2022. Aliados próximos do ex-presidente também estão na lista, como Marcelo Câmara, que foi membro da equipe de ajudância de ordens do mandatário; Filipe G. Martins, ex-assessor para Assuntos Internacionais; e Tércio Arnaud, apontado como mentor do "gabinete do ódio", um grupo do Palácio do Planalto que usava as redes sociais para difundir desinformações sobre adversários de Bolsonaro. Veja a lista de quem depõe à PF nesta quinta-feira:

Play