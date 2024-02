Governo tem mais de 500 imóveis em estudo para possível destinação, diz ministra Esther Dweck

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, afirmou que há mais de 500 imóveis em estudo para possível destinação na esteira do Programa de Democratização dos Imóveis da União, distribuídos em cerca de 200 municípios em todos os Estados e Distrito Federal. De acordo com ela, há 483 imóveis sob gestão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já identificados como elegíveis para o programa com destinação rápida.

Dentre as possíveis destinações para os imóveis com processo em análise, 68 são para parques e instalações de cultura, esporte e lazer; 49 para educação, entre escolas, universidades e institutos federais; 33 para empreendimentos de sistemas viários, infraestrutura de energia, água e saneamento; 26 para unidades de saúde e hospitais; e 27 para segurança pública.

De acordo com a ministra, no INSS, há ainda cerca de 2.730 imóveis em análise que será feita em parceria com ministérios. Em 2023, o governo federal entregou 264 imóveis em 174 municípios em todos os Estados e Distrito Federal, ela disse.