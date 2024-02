O POVO News: Entenda a polêmica sobre Marajó que envolve políticos e influenciadores

O programa traz ainda os preparativos que tem sido feitos para o evento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que acontece no domingo em SP

Nos vídeos disseminados, principalmente sobre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), usam imagens de outros contextos históricos e países . Em maio de 2023, o governo federal lançou o programa Cidadania Marajó para enfrentar a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes no arquipélago.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 23. Com apresentação dos jornalistas Ítalo Coriolano e Rachel Gomes , a edição traz a informações sobre a polêmica de acusações de supostos casos de exploração sexual infantil na Ilha de Marajó, localizada no Pará. Políticos, influenciadores e até uma cantora levantam denúncias das condições da região.

O programa traz ainda os preparativos que tem sido feitos para o evento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que acontece no domingo, 25, na Avenida Paulista. Nomes ligados ao ex-mandatário devem comparecer.

Por meio de vídeos, ele frisou que os apoiadores não devem levar cartazes ou faixas “contra quem quer que seja”. Também houve um apelo para que não fossem realizadas manifestações semelhantes em outros locais, que não São Paulo.

Ainda sobre política, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pediu a líderes partidários que consultem suas respectivas bancadas sobre a viabilidade de matérias que tratam do que os deputados chamam de "respeito às prerrogativas parlamentares", numa reação a operações da Polícia Federal que resultaram em buscas e apreensões em gabinetes na Casa.

A edição repercute ainda o pedido dos moradores de Juazeiro, na Bahia, que pedem a retirada da estátua do jogador Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha. Homenageado em 2020, o jogador foi condenado a quatro anos e meio de prisão no caso. A decisão cabe recurso para ambas as partes.



A obra, produzida pelo artista plástico Leo Santana, exibe o jogador, em tamanho real, com a camisa da Seleção e uma bola nos pés.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage,

e o colunista do O POVO, Carlos Mazza.