Ato na Paulista: Bolsonaro veta cartazes e manifestações em outros estados

Jair Bolsonaro (PL) alega que usará a manifestação na Paulista para se "defender de todas as acusações que têm sido imputadas nos últimos meses"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu recomendações precisas para o ato deste domingo, 25, às 15h, na Avenida Paulista - São Paulo. Por meio de vídeos, ele frisou que os apoiadores não devem levar cartazes ou faixas “contra quem quer que seja”. Também houve um apelo para que não fossem realizadas manifestações semelhantes em outros locais, que não São Paulo. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em todas as duas chamadas, disseminadas nas redes sociais do ex-presidente, o ato é descrito por Bolsonaro, em um tom de voz calmo, como algo “pacífico, em defesa do Estado Democrático de Direito” e que servirá como uma grande fotografia dos apoiadores bolsonaristas para o mundo.

Manifestações em outros locais podem dispersar os apoiadores de Bolsonaro Outro pedido feito pelo ex-presidente foi de que não sejam realizadas manifestações em outras cidades ou estados, que não a Avenida Paulista. “Quero me dirigir às pessoas que não podem comparecer porque moram muito longe, não tem meios, o que é plenamente justificável. Não façam movimentos em outros municípios, nem de manhã, nem de tarde, por favor! O movimento é para a paulista, exclusivo. Não marque nem compareça em nenhum movimento fora da capital de São Paulo, da Paulista”, solicita Bolsonaro.

O ex-presidente frisa que o evento será “uma grande fotografia” dos apoiadores na Paulista, com o objetivo de incentivar essa grande concentração de pessoas em um único local. Assim, a realização de eventos similares em outros pontos poderia provocar uma maior dispersão. Forças políticas de outros estados já confirmaram presença no domingo, como os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Jorginho Mello (PL), de Santa Catarina. O próprio governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, estará lá.