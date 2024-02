Veja quem são os cearenses que estarão na Avenida Paulista em ato pró-Bolsonaro

O ato deste domingo, 25, em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), alvo de investigações da Polícia Federal (PF) referentes ao suposto plano golpista que se tentou levar adiante em 2022, de modo a mantê-lo no poder à revelia do resultado eleitoral, levará bolsonaristas cearenses à Avenida Paulista, principal via de São Paulo.

Mais informações ao vivo:

Os deputados federais André Fernandes e Dr. Jaziel Pereira, ambos do PL, estão confirmados no ato. Presidente do PL no Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto (PL) vai ao ato. A deputada estadual Dra. Silvana (PL), esposa de Jaziel, está hospitalizada para tratamento de microcálculos biliares, razão pela qual não estará na manifestação.