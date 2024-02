Ato pró-Bolsonaro na Paulista terá trio elétrico, pulseira VIP e oração; veja detalhes

Essa estimativa do número e grande parte das informações sobre o evento foram dadas pelo pastor Silas Malafaia , um dos organizadores. Ele foi responsável diretamente por alugar os trios elétricos utilizados no evento, que serão posicionados em formato de ‘L’ na Avenida. O primeiro veículo tem capacidade para 70 pessoas e o segundo para 100.

O ex-presidente estará em cima de um deles, cujo acesso só será disponibilizado para os demais participantes com a apresentação de pulseiras VIP, distribuídas nesta semana pelo deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Ao Uol, Malafaia disse que esta lista de acesso inclui governadores, senadores e 30 deputados federais. Os demais se dirigirão ao outro trio. Imprensa e assessores terão uma área reservada, na frente dos veículos.

A abertura do evento será marcada por uma oração da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro. A seguir, virão os oradores, que incluem nomes, além de Bolsonaro, como o do próprio Malafaia, do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), do senador Magno Malta (PL-ES) e dos deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO).

Além deles, haverá um convite ao Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). O senador Rogério Marinho (PL-RN) também poderá falar caso compareça, segundo Malafaia.



Todos os discursos tendem a ser mais contidos, sem menções diretas a grandes opositores de Bolsonaro, como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O uso de faixas e cartazes foi desaconselhado pelo ex-presidente.