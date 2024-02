Repúdio a Lula: base de Sarto não vota, vice-líder é favorável e 2 pedetistas contrários

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou nesta quarta-feira, 21, uma nota de repúdio às falas do presidente Lula (PT), que comparou a ação do atual governo de Israel em Gaza com a de Hitler com os judeus. A votação foi apertada e terminou em 12 votos favoráveis e 11 contrários.

Ao todo, 20 vereadores de Fortaleza não participaram da votação, principalmente parlamentares da base do prefeito José Sarto (PDT). Três dos principais nomes ligados ao gestor, Iraguassú Filho, Carlos Mesquita e Didi Mangueira, líder e vice-líderes, respectivamente, não votaram. Todos são do PDT.