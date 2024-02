Omar Aziz cobra Pacheco por crítica a Lula: 'tipifique o que é matar 30 mil inocentes'

Ao abrir a sessão ordinária do Senado Federal nesta terça-feira, 20, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente da Casa, cobrou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva um pedido de retratação e desculpas a Israel por ter comparado os ataques israelenses em Gaza com o Holocausto. Coube ao senador Omar Aziz (PSD-AM) cobrar de Pacheco uma satisfação.

O ex-presidente da CPI da Covid, que é de origem palestina, não gostou das críticas do presidente do Senado e o questionou no plenário: "Me tipifique o que é matar 30 mil inocentes", disse Aziz a Pacheco. "Quantos terroristas foram mortos com esses ataques?".

Durante a sessão, Pacheco disse que o Senado "não pode aderir, compactuar ou se calar diante de qualquer afirmação, de quem quer que seja, inclusive do senhor presidente da República, que compare a ação militar que está ocorrendo na Faixa de Gaza com o Holocausto".