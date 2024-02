Bolsonaro informa à PF que ficará em silêncio durante depoimento

A decisão foi informada ao delegado Fábio Alvarez Shor pela defesa de Bolsonaro. Em declaração, os advogados do ex-presidente destacam que em decorrência da falta de acesso a todos os elementos de prova, ele escolhe ficar em silêncio.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) informou nesta segunda-feira, 19, que ficará em silêncio no depoimento a Polícia Federal (PF) até que sua defesa tenha acesso à íntegra das apurações contra ele.

Intimado para depor na condição de investigado, Bolsonaro não é obrigado a produzir provas contra si, sendo assim, não é obrigado a falar aos investigadores e não teria o compromisso em dizer a verdade, necessário em caso de testemunhas.

Bolsonaro foi intimado no início desta semana a depor na próxima quinta-feira, 22, sobre as acusações de tentativa de golpe e fraudes nas eleições no âmbito da operação Tempus Veritatis.

O ex-presidente e aliados são investigados por instigarem um golpe de Estado, chegando à construção de uma minuta com teor golpista, alterada e aprovada por Bolsonaro, então presidente em 2022.

Ao longo das investigações, quatro aliados do ex-presidente já foram presos, o ex-assessor de Bolsonaro, Filipe Martins, o tenente-coronel Rafael Martins e os coronéis Corrêa Netto e Marcelo Câmara.