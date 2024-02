Hamas agradece a Lula por equiparar ação de Israel com o Holocausto

Esta imagem divulgada pelo exército israelense em 29 de janeiro de 2024 mostra soldados israelenses operando em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em meio a batalhas contínuas entre Israel e o grupo militante palestino Hamas. Crédito: Exército Israelense/AFP

Hamas, grupo terrorista em conflito com Israel, agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela declaração em que comparou as operações militares na Faixa de Gaza ao Holocausto. O comunicado foi feito na rede social Telegram nesse domingo, 18. “Nós, do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) agradecemos a declaração do presidente brasileiro Lula da Silva, que descreveu aquilo a que nosso povo palestino está exposto na Faixa de Gaza como um Holocausto. A ação dos sionistas hoje em Gaza é a mesma que Hitler fez contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial”, consta em trecho da nota. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mais informações ao vivo:

Confira nota do Hamas na íntegra: “Nós do Hamas (Movimento de Resistência Islâmica) apreciamos a declaração do presidente brasileiro Lula da Silva, que descreveu o que nosso povo palestino está sendo submetido na Faixa de Gaza como um Holocausto e o que os sionistas estão fazendo hoje em Gaza é o mesmo que o nazista Hitler fez com os judeus durante a 2ª Guerra Mundial. “Essa declaração vem no contexto de uma descrição precisa daquilo a que nosso povo está exposto e revela a grandeza do crime sionista cometido com cobertura e apoio aberto do governo norte-americano liderado pelo presidente Biden. “Pedimos à Corte Internacional de Justiça que considere a declaração do presidente brasileiro sobre as violações e atrocidades que nosso povo palestino está sofrendo nas mãos do Exército de ocupação criminoso e de seus colonos terroristas, que nunca foram testemunhadas na história moderna".