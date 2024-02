O que é 'persona non grata'? Entenda medida usada por Israel contra Lula

O presidente Lula se tornou persona non grata após comparar ataques de Israel em Gaza com a perseguição de Hitler contra os judeus

Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparar os ataques israelenses na Faixa de Gaza contra o povo palestino ao Holocausto causado pela perseguição de Hitler aos judeus, o brasileiro foi considerado "persona non grata" em Israel.

Mais informações ao vivo:

O premier israelenses Benjamin Netanyahu também rebateu as falas do presidente e afirmou que ele "cruzou a linha vermelha" ao comparar os atuais ataques com o holocausto.