Do Meireles ao Jangurussu, prefeito em exercício continua entrega de obras de Sarto

Gardel Rolim em evento da prefeitura no bairro Jangurussu Crédito: Reprodução/Instagram @gardelrolim

Com a ausência do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e do vice Élcio Batista (PSDB), o presidente da Câmara Municipal (CMFor), vereador Gardel Rolim (PDT), assumiu a gestão Executiva da cidade. No primeiro fim de semana de trabalhos, o chefe em exercício entregou obras da área nobre à periferia da Capital cearense. Ao todo, foram dois trabalhos. Na sexta-feira, 16, Rolim inaugurou a requalificação da Praça Eduardo Cabral de Andrade, no bairro Meireles. "A obra faz parte do pacote de reformas de praças e areninhas que a gestão municipal realiza", escreveu em suas redes sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Apoiado pela base governista, estiveram na ocasião os vereadores Paulo Martins (PDT), Moura Taxista (PSB), Luciano Girão (PP), Iraguassu Filho (PDT) e o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), além de secretários municipais.

Já no sábado, 17, Gardel se dirigiu ao Jangurussu para entregar obra do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (Proinfra), na comunidade do Jagatá. Segundo ele, essa é a oitava entrega do Proinfra na Capital cearense. "Essa intervenção faz parte do maior programa de infraestrutura da história de Fortaleza e é liderado pela gestão do prefeito Sarto. Essas intervenções na comunidade do Jagatá auxiliam no escoamento da água da chuva, evitando alagamentos recorrentes na região", contou. Assim como tem feito Sarto, nesta semana, o prefeito em exercício segue na maratona de entrega de obras da gestão pedetista em Fortaleza. Às 9h30 desta segunda-feira, 19, Gardel inaugura posto de saúde reformado no bairro Dionísio Torres. A postura não é novidade na gestão. Em meio à crise no PDT motivada pela disputa à Prefeitura de Fortaleza, Sarto, um dos principais interessados no pleito, respondia estar preocupado em garantir recursos ao município, sem que houvesse tempo para lidar com o imbróglio. "Evidentemente, cada lado tem uma tese e eu estou mais preocupado é em trazer mais recursos para Fortaleza. Garantir a saúde de qualidade. Garantir um equipamento como esse, que é fantástico. Outros, né? Nós temos 175 equipamentos prontos para entregar, e eu tô sem tempo", declarou, em novembro, durante inauguração de um novo Centro de Educação Infantil (CEI), no bairro Pirambu. Na sequência, o chefe do Executivo Municipal disse que estava prestes a "colocar um holograma" seu nas inaugurações de obras porque não conseguia participar de todas.

