Bolsonaro pede afastamento de Alexandre de Moraes de investigações sobre golpe

A defesa alega que o ministro seria uma das vítimas do suposto plano, por essa razão, não poderia ser relator do caso

Em petição enviada ao presidente da Suprema Corte, Luís Roberto Barroso , a defesa de Bolsonaro apresenta arguição de impedimento contra Moraes. "Diante do manifesto impedimento para a realização de qualquer ato processual no presente feito pelo seu nítido interesse na causa".

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitaram ao Supremo Tribunal Federal (STF) o afastamento do ministro Alexandre de Moraes das investigações sobre suposto plano para determinar um golpe de Estado. O pedido foi feito nesta quarta-feira, 14.

Além disso, os advogados afirmam que o ministro seria uma das vítimas do plano, por essa razão não poderia ser relator do caso. "Uma narrativa que coloca o ministro relator no papel de vítima central das supostas ações que estariam sendo objeto da investigação, destacando diversos planos de ação que visavam diretamente sua pessoa".

A defesa solicita, ainda, que todas as determinações de Moraes sejam anuladas. O pedido diz que o ministro "assumiu, a um só tempo, a condição de vítima e de julgador".

Quem também alegou impedimento de Moraes para julgar o caso foi a defesa de Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Conforme a PF, ele foi responsável por monitorar o ministro com intuito de prendê-lo na tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro e aliados estão na mira da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, que investiga tentativa de golpe de Estado na Presidência da República. A ação andou com base na delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro, e em outras provas coletadas pela corporação durante a investigação.



