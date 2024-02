Bolsonaro enviou dinheiro ao exterior para aguardar o golpe, diz PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou dinheiro para o exterior a fim de custear despesas enquanto aguardava o golpe. A informação da Polícia Federal foi divulgada pela coluna Radar, da revista Veja, nesta quarta-feira, 14. A quebra de sigilo bancário do ex-chefe do Executivo brasileiro mostra uma operação de câmbio no valor de R$ 800 mil.

De acordo com a Polícia Federal, a apuração desse assunto está ligada à venda ilegal de joias e presentes da Presidência da República pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid, a mando de Bolsonaro. A legislação, no entanto, prevê que presentes dados por governos de outros países devem pertencer ao Estado, não sendo permitida incorporação a patrimônio pessoal.