Parlamentares cearenses irão ao ato convocado por Bolsonaro na Avenida Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou para o dia 25 de fevereiro uma manifestação na Avenida Paulista. O encontro, segundo ele, será para se defender, em meio às investigações da Polícia Federal (PF), que investiga ex-mandatário e aliados por articularem um golpe de Estado. O ato deve contar com a presença de parlamentares cearenses com a possibilidade de um comitiva com nomes do partido do Ceará.

Nomes confirmados são o deputado estadual Carmelo Neto (PL), presidente da sigla no Estado, e o deputado federal André Fernandes (PL), pré-candidato da sigla em Fortaleza. Carmelo, inclusive, levantou a possibilidade de propor uma comitiva de parlamentares do partido, já que, conforme ele, outros nomes também devem comparecer.

No vídeo, Bolsonaro argumenta que o ato será "pacífico" e pede que seus apoiadores evitem levar faixas "contra quem quer que seja". Em outros atos, era comum a presença de faixas pedindo intervenção federal e atacando ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)."Mais do que discursos, uma fotografia de todos vocês, pois vocês são as pessoas mais importantes desse evento. Para mostrar para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos", completou.