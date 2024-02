Vereadora diz que crianças acessariam pornografia na Pinacoteca do Ceará; museu rebate

Movimentação de pessoas e programação no Museu Ferroviário na Pinacoteca do Centro Crédito: Samuel Setubal

A vereadora Priscila Costa (PL) usou a tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quarta-feira, 7, para acusar a Pinacoteca do Ceará de expor pornografia e cenas inapropriadas a menores de idade. A parlamentar já tinha apresentado em suas redes sociais, no fim de janeiro, denúncia similar e, dessa vez, ela afirmou que alunos teriam participado de uma excursão e, assim, acessado o conteúdo. “Eu visitei o museu da Pinacoteca porque vários pais vieram até o nosso gabinete dizer que seus filhos estavam sendo levados em excursões escolares até o museu para um passeio cultural. Quando seus filhos voltavam, eles relatavam aos seus pais que lá eles foram expostos a figura de pênis, imagem de sexo grupal, referências a respeito de ejaculação e uma infinidade de temas pornográficos”, disse a vereadora. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ela questionou a gestão de Elmano de Freitas (PT), já que o equipamento integra a rede de equipamentos e espaços culturais da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult). “O motivo que me faz subir nessa tribuna é uma denúncia gravíssima de uma perseguição que eu estou sofrendo junto com pais e mães de Fortaleza que acreditam que seus filhos menores não devam ser expostos à pornografia e à obscenidade por parte do Governo Elmano”, afirmou.